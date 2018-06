Budapest (AFP) Einen Tag vor der Jahresversammlung des Jüdischen Weltkongresses in Budapest haben hunderte Menschen in der ungarischen Hauptstadt an einer antizionistischen Demonstration teilgenommen. Rund 500 Menschen versammelten sich am Samstag in der Innenstadt und folgten damit einem Aufruf der rechtsextremen und offen antisemitischen Partei Jobbik. Mehrere Teilnehmer trugen Uniformen einer verbotenen paramilitärischen Organisation.

