Washington (AFP) Der mutmaßliche Drahtzieher des Attentats von Boston, Tamerlan Zarnajew, ist nach US-Medienberichten durch Schüsse und stumpfe Gewalteinwirkung an Kopf und Oberkörper gestorben. Das geht aus der offiziellen Sterbeurkunde des 26-Jährigen hervor, wie CBS News und andere Medien am Freitag berichteten. Bislang gab es keine offiziellen Angaben zur Todesursache. Die Polizei hatte lediglich mitgeteilt, Zarnajew sei bei einer Schießerei mit Polizisten verletzt und anschließend vom eigenen Fluchtwagen erfasst worden, an dessen Steuer sein jüngerer Bruder Dschochar Zarnajew saß.

