New York (SID) - Die Brooklyn Nets haben nach dem Aus in der ersten Play-off-Runde der amerikanischen Basketball-Profiliga NBA personelle Konsequenzen gezogen und sich von Interimstrainer P.J. Carlesimo getrennt. Das gab der Klub aus New York am Sonntag bekannt. Die Nets hatten die best-of-seven-Serie gegen die Chicago Bulls nach einer 93:99-Niederlage am Samstag mit 3:4 verloren.

Ende Dezember war der damalige Assistent Carlesimo nach der Entlassung von Cheftrainer Avery Johnson als Übergangslösung präsentiert worden.