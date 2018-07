Oklahoma City (dpa) - Vorjahresfinalist Oklahoma City Thunder ist mit einem schwer erkämpften Sieg in sein NBA-Viertelfinale gegen die Memphis Grizzlies gestartet. Die Gastgeber um Basketball-Superstar Kevin Durant gewannen daheim 93:91.

Durant war dabei mit 35 Punkten der überragende Akteur und sorgte mit vier Zählern in Serie in der letzten Minute für die 91:90-Führung. Kevin Martin steuerte 25 Punkte zum Erfolg bei. Für die Gäste war der spanische Center Marc Gasol mit 20 Zählern am erfolgreichsten. Zum Einzug in die Endspiele der West-Hälfte der Nordamerika-Liga sind vier Erfolge nötig.

