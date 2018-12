Mannheim (dpa) - Wladimir Klitschko hat seine drei Titel als Schwergewichtsweltmeister erfolgreich verteidigt. Der 37 Jahre alte Ukrainer besiegte Samstagnacht in Mannheim den Italiener Francesco Pianeta durch K.o. in der sechsten Runde.

"Francesco hat ein Kämpferherz. Er hat alles versucht und heute sehr viel gelernt", sagte Klitschko. Für den Champion der Verbände WBO und IBF sowie Superchampion der WBA war es der 60. Sieg im 63. Profikampf und der 51. K.o.-Erfolg. Klitschko ist seit knapp acht Jahren Weltmeister.

Der vom 30 Jahre alten Profi Johnathon Banks trainierte Titelverteidiger ließ Pianeta keine Chance. Mit seiner linken Führhand hielt Klitschko den in Gelsenkirchen lebenden Italiener auf Distanz. Der neun Jahre jüngere Pianeta aus dem Magdeburger SES-Boxstall von Promoter Ulf Steinforth konnte als Rechtsausleger nicht für die erhofften Überraschungsmomente sorgen. Er musste im 30. Profi-Kampf seine erste Niederlage hinnehmen.

In Anwesenheit seiner Freundin, der amerikanischen Schauspielerin und Sängerin Hayden Panetierre, lieferte Klitschko eine konzentrierte Leistung ab. Mit dem Sieg erfüllte er seinen Teil der Voraussetzungen für den geplanten Millionen-Kampf gegen den Russen Alexander Powetkin. Der mit 23 Millionen Dollar dotierte Titelkampf soll im Spätsommer in Moskau stattfinden. Klitschko erhält 75 Prozent der Börse. Damit das Duell zustande kommt, muss Powetkin zuvor gegen den Polen Andrzej Wawrzyk gewinnen. Der Kampf findet voraussichtlich am 17. Mai in den Nähe von Moskau statt.

In einem weiteren Titelkampf besiegte die Dortmunderin Christina Hammer die Ungarin Zyta Zatyko einstimmig nach Punkten (100:89, 99:90, 99:90). Die 22 Jahre alte Mittelgewichts-Weltmeisterin Hammer aus dem SES-Stall hat sich damit auch die Titel der WBO und WBF im Suppermittelgewicht gesichert.