Berlin (AFP) Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hält rechtsextreme Einzeltäter für eine mögliche Gefahr für die Sicherheit in Deutschland. "Was uns große Sorge bereitet, sind Einzeltäter, Kleinstrukturen, die sich im Internet zusammentun", sagte Maßen am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".

