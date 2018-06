Turin (dpa) – Juventus Turin ist zum 29. Mal italienischer Fußballmeister. Am viertletzten Spieltag der Serie A verteidigte der Rekordchampion vorzeitig seinen Titel. Juve (83 Punkte) gewann am Sonntag 1:0 gegen US Palermo und liegt damit uneinholbar vor Verfolger SSC Neapel.

Die Titelverteidigung war hoch verdient: Das Team von Erfolgstrainer Antonio Conte dominierte die Serie A von Beginn der Saison an und hängte nacheinander die Rivalen Lazio Rom, AC Mailand und Neapel ab. Im ausverkauften Stadion schoss am Sonntag Arturo Vidal per Elfmeter in der 59. Minute das Tor für die klar überlegenen Hausherren.

Auch Lazio Rom (55) hatte am Sonntag nach langer Durststrecke wieder Grund zum Feiern: Der deutsche Nationalstürmer Miroslav Klose schoss die Römer mit drei Treffern in der ersten und zwei weiteren Toren in der zweiten Halbzeit praktisch im Alleingang zum 6:0-Sieg über den FC Bologna. Der 34-Jährige traf im Olympiastadion in der 22., 36., 39., 50. und 61. Spielminute. Dazwischen war Hernanes in der 32. Minute erfolgreich. In der 68. Minute ging der umjubelte Deutsche vom Platz. Mit dem Kantersieg hat Lazio seine Chancen auf den Einzug in die Europa League gewahrt.