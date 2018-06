Tel Aviv (dpa) - Der Syrienkonflikt weitet sich gefährlich aus. Israelische Kampfflugzeuge griffen heute laut Medienberichten ein militärisches Entwicklungszentrum in der syrischen Hauptstadt Damaskus an. Ziel des Luftschlags soll eine Lieferung iranischer Raketen an die libanesische Hisbollah-Miliz gewesen sein. Die syrische Seite sprach von einer "Kriegserklärung". Israel rüstete sich für mögliche Gegenangriffe und verlegte Flugabwehrraketen an seine Nordgrenze.

