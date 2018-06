Madrid (dpa) - Bei einer Flugschau von historischen Maschinen in Madrid ist ein Flugzeug abgestürzt. Die Maschine prallte gegen ein Gebäude des Flugplatzes Cuatro Vientos im Westen der spanischen Hauptstadt und ging in Flammen auf. Der Pilot konnte zunächst mit schweren Verbrennungen geborgen werden, erlag aber wenige Stunden später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Der 45-Jährige hatte nach einem Bericht der Online-Zeitung "elpais.com" bei einer akrobatischen Vorführung die Kontrolle über die Maschine verloren.

