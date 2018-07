Berlin (dpa) - Am geplanten Hauptstadt-Flughafen in Schönefeld verdichten sich die Hinweise auf eine stufenweise Eröffnung.

Airport-Chef Hartmut Mehdorn sagte dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Sonntag, es gebe überhaupt keinen Grund dafür, dass alle auf einmal umziehen. "Wir werden das also scheibchenweise machen." Schon vor drei Wochen hatte Mehdorn erwogen, den neuen Flughafen nach und nach in Betrieb zu nehmen. Damals hatte er allerdings auch betont, es gebe bislang keinen Beschluss über eine derartige Vorgehensweise.

Offen ist, ob der BER bei einer Teilinbetriebnahme bereits im Jahr 2014 eröffnet werden könnte. Mehdorn will sich nach einem Protokoll aus der Arbeitsgruppe des Bundesverkehrsministeriums erst im Juli oder August auf einen Termin festlegen. Ein Flughafensprecher wollte sich am Wochenende an Spekulationen über den Eröffnungstermin nicht beteiligen. Wegen Baumängeln musste die Eröffnung des Großflughafens bereits viermal verschoben werden.