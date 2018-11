Kuala Lumpur (AFP) Bei der Parlamentswahl in Malaysia hat die Opposition am Sonntag laut ersten Teilergebnissen Sitze hinzugewonnen. In den Hochburgen des seit 1957 regierenden Bündnisses Barisan Nasional (Nationale Front) im Osten des Landes, deren Ergebnisse zuerst einliefen, konnte die Oppositionsallianz Pakatan Rakyat (Volkspakt) von Anwar Ibrahim mehrere Sitze hinzugewinnen. Nach Angaben der Wahlkommission kam Pakatan Rakyat dort auf 16 Sitze, Barisan Nasional allerdings auf 39 Mandate.

