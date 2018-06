Jerez de la Frontera (SID) - Motorrad-Weltmeister Sandro Cortese hat in der Moto2 trotz einer Aufholjagd die ersten Punkte seit seinem Aufstieg verpasst. Der 23 Jahre alte Moto3-Champion aus Berkheim wurde auf seiner Kalex im dritten Saison-Rennen in Jerez 19., seine Schluss-Offensive von Platz 28 wurde dabei nicht belohnt. Auf die Punkteränge hatte Cortese 15 Sekunden Rückstand.

Derweil überzeugt Marcel Schrötter (Vilgertshofen) weiterhin und fuhr sogar zum besten Moto2-Ergebnis seiner Karriere. Nach Platz 13 in Katar und Rang 12 in Austin schaffte es der 20-Jährige als Zehnter erstmals in die Top 10. Besser war er 2011 nur als Neunter in der 125er-Klasse beim Rennen in Assen gewesen.

Das Rennen gewann der Spanier Esteve Rabat (Kalex), der damit auch die Führung in der WM-Wertung übernahm. Er verdrängte den in Jerez zweitplatzierten Briten Scott Redding (Kalex) mit einem Punkt Vorsprung (52:51).