Jerez de la Frontera (SID) - Die Europa-Premiere in Jerez war für Deutschlands besten Motorradfahrer Stefan Bradl bereits nach knapp sieben Minuten beendet. Der 23-Jährige aus Zahling stürzte mit seiner Honda im MotoGP-Rennen in Jerez. Es war im dritten Rennen bereits der zweite Ausfall für Bradl, der dazwischen in Austin/Texas den starken fünften Rang belegte. Auch ins Rennen in Andalusien ging Bradl vom achten Startplatz aus mit großen Hoffnungen, zum Zeitpunkt des Ausfalls lag er auf Platz sieben. "Mir fehlen die Worte. Das ist das schwärzeste Wochenende für mich, seit ich MotoGP fahre", sagte Bradl frustriert.

Den Sieg errang Honda-Pilot Dani Pedrosa. Damit wurde das neunte WM-Rennen aller Klassen im Jahr 2013 zum neunten Mal von einem Spanier gewonnen - und zwar von neun verschiedenen. Die alleinige Führung in der WM-Wertung sicherte sich beim spanischen Dreifachsieg Marc Marquez (Honda), der Jorge Lorenzo (Yamaha) in der letzten Kurve nach leichtem Kontakt überholte.