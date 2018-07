Mogadischu (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Sonntag mindestens elf Menschen getötet worden. Der Attentäter habe ein mit Sprengstoff beladenes Auto in einen Regierungskonvoi gesteuert, in dem eine Delegation des Emirats Katar unterwegs war, teilte die Polizei mit. Die katarischen Regierungsvertreter seien unverletzt an einen sicheren Ort gebracht worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.