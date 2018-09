Jerusalem (AFP) Ein ranghoher israelischer Verantwortlicher hat bestätigt, dass die Luftwaffe seines Landes in der Nacht zum Sonntag in Syrien Angriffe auf eine für die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah bestimmte Waffenlieferung geflogen hat. Zudem bestätigte der Verantwortliche, der namentlich nicht genannt werden wollte, der Nachrichtenagentur AFP, dass bei einem Angriff in der Nacht zum Freitag "sehr nahe am Flughafen von Damaskus aus dem Iran stammende Waffen, die für die Hisbollah bestimmt waren" beschossen worden seien.

