Arusha (AFP) Bei einer Explosion in einer Kirche in Tansania sind am Sonntag mindestens 30 Menschen verletzt worden. Drei von ihnen schwebten in Lebensgefahr, sagte der regionale Polizeichef Liberatus Sabas. Ein Mensch sei nach dem Vorfall in der Stadt Arusha festgenommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.