Sydney (AFP) Australien hat den schwedischen Diplomaten und Retter tausender Juden Raoul Wallenberg am Montag zum Ehrenbürger erhoben. Die Auszeichnung sei "Ausdruck der tiefen Dankbarkeit" dafür, dass viele Holocaust-Überlebende dank Raoul nach Australien auswandern konnten, sagte Premierministerin Julia Gillard am Montag bei einer Zeremonie in Canberra. Da die letzten Zeugen der Schrecken des Zweiten Weltkrieges stürben, sei es um so wichtiger, die Erinnerung an Menschen wie Raoul Wallenberg am Leben zu halten.

