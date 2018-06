Sydney (AFP) Der Anstieg der Meeresspiegel durch den Klimawandel bringt Millionen Zugvögel in Gefahr. Ein Forscherteam aus Australien warnte am Montag, ein Rückgang der Rast- und Nistplätze um 23 bis 40 Prozent könnte zu einer drastischen Schrumpfung von 70 Prozent für manche Bestände führen. Laut der von der australischen Regierung geförderten Studie ist die Zahl der Zugvögel in einigen Regionen schon jetzt um bis zu 80 Prozent zurückgegangen.

