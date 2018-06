Dhaka (AFP) Bei Massenprotesten für härtere Blasphemiegesetze und strengere Geschlechtertrennung in Bangladesch sind nach Angaben von Polizei und Ärzten mindestens 28 Menschen getötet und mehrere hundert weitere verletzt worden. Teile der Hauptstadt Dhaka wurden durch die Zusammenstöße zwischen Anhängern der radikalen Bewegung Hefajat-e-Islam und der Polizei regelrecht in ein Schlachtfeld verwandelt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Ein Hefajat-Sprecher sprach von deutlich mehr Opfern.

