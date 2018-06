Oldenburg (SID) - Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat sich für zwei weitere Jahre die Dienste von Adam Chubb (31) gesichert und mit dem Center einen neuen Vertrag abgeschlossen. In 34 Spielen der laufenden Saison kam der Amerikaner auf 10,6 Punkte und 7,0 Rebounds beim Hauptrunden-Zweiten.

"Adam verfügt über sehr viel Routine und ist offensiv genau wie defensiv ein ganz wichtiger Faktor für das, was wir spielen", sagte Baskets-Coach Sebastian Machowski. Chubb und die EWE Baskets Oldenburg waren am Sonntag mit einem 78:66 (40:31) in der Serie best-of-five in die Bundesliga-Play-offs gegen die Telekom Baskets Bonn gestartet.

Im Final-Four-Halbfinale der EuroChallenge im türkischen Izmir war der 31-Jährige am Wochenende zuvor mit 19 Punkten gegen Pinar Karsiyaka bester Werfer der Oldenburger gewesen, hatte die 62:66-Niederlage gegen die Gastgeber jedoch nicht verhindern können.