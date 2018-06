New York (dpa) - Die New York Knicks haben den Auftakt in der Viertelfinalserie gegen die Indiana Pacers vor heimischer Kulisse verloren. Der Zweite der Eastern Conference in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA unterlag dem Dritten der Vorrunde mit 95:102.

Nach einem 22:27-Rückstand zur ersten Pause wendeten die Gäste in den folgenden zwei Vierteln das Blatt (81:65). Erfolgreichste Werfer bei den Pacers waren David West und Paul George mit 20 und 19 Punkten. Der Gewinner der Best-of-Seven-Serie zwischen Indiana und New York trifft im NBA-Halbfinale entweder auf Titelverteidiger Miami Heat oder die Chicago Bulls.

Zittern musste Miamis Finalgegner der vergangenen Saison. Oklahoma City Thunder erkämpfte sich in eigener Halle gegen die Memphis Grizzlies dank Kevin Durant aber letztlich einen 93:91-Erfolg. Durant war mit 35 Punkten der überragende Akteur und sorgte mit vier Zählern in Serie in der letzten Minute für die 91:90-Führung.

