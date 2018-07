Berlin (AFP) Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) hat angesichts von EU-Plänen für neue Saatgutregeln vor Nachteilen für alte Sorten gewarnt. "Aus deutscher Sicht ist es besonders wichtig, den bereits in den EU-Mitgliedstaaten eingeführten vereinfachten Marktzugang für Saat- und Vermehrungsgut alter landwirtschaftlicher Sorten wie auch von Obst und Gemüse weiter zu entbürokratisieren", erklärte Aigner am Montag in Berlin. "Wir müssen alte Sorten erhalten und die biologische Vielfalt schützen." Dafür wolle sich Deutschland in den Verhandlungen mit den anderen Mitgliedstaaten und dem EU-Parlament einsetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.