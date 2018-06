München (AFP) Vor Beginn des NSU-Prozesses haben vor dem Oberlandesgericht (OLG) München etliche Menschen gegen Rassismus demonstriert. Schon Stunden vor Prozessbeginn am Montagmorgen standen zudem Menschen vor dem Gebäude an, um einen der wenigen Zuschauerplätze in dem Gerichtssaal zu bekommen. Er wolle den Nazis keine Möglichkeit geben, in das Gericht zu kommen, sagte einer der Wartenden. Ein Großaufgebot der Polizei riegelte das Gerichtsgebäude ab.

