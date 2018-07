Frankfurt/Main (AFP) Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall ihre Warnstreiks fortgesetzt. Bundesweit legten bis zum Montagnachmittag knapp 40.000 Beschäftigte kurzfristig die Arbeit nieder, wie die Gewerkschaft in Frankfurt am Main mitteilte. Die IG Metall will die Warnstreiks in den nächsten Tagen fortsetzen, auch ein unbefristeter Streik wird nicht ausgeschlossen.

