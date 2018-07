Brüssel (AFP) Die stockenden Verhandlungen über das Budget der Europäischen Union beschäftigen die EU-Spitzen in Brüssel. Die Chefs von EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat beraten am Montagabend in einer Krisensitzung über die Blockade zwischen den Mitgliedstaaten und dem Parlament im Haushaltsstreit. "Die Zeit drängt", sagte eine Kommissionssprecherin.

