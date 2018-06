Du i (Vereinigte Arabische Emirate) (AFP) Ein allzu überschwänglicher Fan hat während Justin Biebers Konzert in Dubai für einige Schrecksekunden gesorgt: Wie auf einem YouTube-Video zu sehen ist, sprang der mit kurzer Jeans, weißem T-Shirt und Weste bekleidete Mann am Sonntagabend auf die Bühne, während sich Bieber zu seinem Song "Believe" am Piano begleitete, und umarmte das Teenie-Idol. Ein Leibwächter stürzte sich sofort auf den jungen Mann, riss ihn von Bieber weg. Gemeinsam mit einem zweiten Bodyguard schleifte er den jugendlichen Angreifer von der Bühne.

