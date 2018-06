Paris (AFP) Die Schattenwirtschaft ist in Europa einer Studie zufolge im vergangenen Jahr geschrumpft. Von 19,3 Prozent 2011 sei das Volumen an Waren und Dienstleistungen, das außerhalb des regulären Wirtschaftskreislaufs zirkuliert, im Jahr 2012 auf 19 Prozent zurückgegangen, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Studie für das Kreditkartenunternehmen Visa. Illegale Arbeit und nicht deklarierte Transaktionen machten demnach rund 2,2 Billionen Euro aus. Die am stärksten betroffenen Branchen waren der Bau und der Handel.

