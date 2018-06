New York (dpa) - Der dritte Teil der "Iron Man"-Serie hat in den USA einen Glanzstart an den Kinokassen hingelegt. "Iron Man 3" spielte am Eröffnungswochenende 175,3 Millionen Dollar (etwa 134 Millionen Euro) ein, berichtete der "Hollywood Reporter" am Sonntag.

Das sei der zweitbeste Kinostart aller Zeiten in den USA. Der Action-Film von Regisseur Shane Black mit Robert Downey Jr. und Gwyneth Paltrow ist in Deutschland seit Anfang Mai in den Kinos. Auf Platz zwei landete der Vorwochensieger "Pain & Gain" mit 7,6 Millionen Dollar. Bei der Action-Komödie spielen Mark Wahlberg, Dwayne Johnson und Anthony Mackie die Hauptrollen.

