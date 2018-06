Paris (AFP) Angesichts miserabler Wirtschaftsdaten und wachsender Kritik an seinem Kurs hat Frankreichs Präsident François Hollande den ersten Jahrestag seiner Wahl nicht mit einer Feier, sondern mit einer Arbeitssitzung seiner Regierung begangen. 34 der 37 Minister kamen mit Hollande und Premier Jean-Marc Ayrault am Montag in Paris zusammen, um Schwerpunkte der künftigen Politik festzulegen. Die Opposition attackierte die Sozialisten scharf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.