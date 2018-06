München (dpa) - Der Aufsichtsrat des FC Bayern um Uli Hoeneß ist in der Münchner Allianz Arena zusammengekommen. Erste Mitglieder des Gremiums fuhren in Limousinen an zahlreichen Fotografen und Kamerateams vorbei auf das Stadiongelände des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Eine offizielle Tagesordnung gibt es nicht, aber beim Treffen geht es um den Umgang der Steuer-Affäre von Hoeneß und wohl auch um mögliche Konsequenzen für den Präsidenten und Aufsichtsratschef.

