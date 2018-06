Köln (SID) - Beim DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen Turbine Potsdam und dem designierten Meister VfL Wolfsburg am 19. Mai in Köln wird Präsident Wolfgang Niersbach vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zusammen mit Bundestrainerin Silvia Neid und DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg die Siegerehrung vornehmen. Das gab der DFB bekannt. Potsdam strebt im Duell um die Nachfolge von Bayern München seinen vierten Pokalsieg an, Wolfsburg steht kurz vor dem Gewinn seiner ersten Meisterschaft und außerdem auch noch im Finale der Champions League.

Das Frauen-Endspiel findet bereits zum vierten Mal losgelöst vom Berliner Pokalfinale der Männer in Köln statt. Zuvor war das Frauen-Finale im Berliner Olympiastadion unmittelbar vor dem Männer-Endspiel ausgetragen worden.