München (SID) - Superstar Franck Ribéry hat sich einmal mehr zu Bayern München bekannt und eine Vertragsverlängerung über 2015 hinaus in Aussicht gestellt. "Gerne" sei er zu einer längeren Zusammenarbeit bereit, sagte der 29-Jährige dem kicker: "Ich bin sehr glücklich hier. Falls es möglich ist, einen neuen Kontrakt zu unterschrieben - warum nicht?" Der französische Nationalspieler steht seit 2007 beim deutschen Fußball-Rekordmeister unter Vertrag und hatte zuletzt bereits mehrmals geäußert, sich auch ein Karriereende in München vorstellen zu können.

Sportvorstand Matthias Sammer sagte zudem im kicker, dass der FC Bayern Rechtsverteidiger Rafinha "auf keinen Fall abgeben möchte". Der Brasilianer, der am Samstag beim 1:1 in Dortmund Gelb-Rot gesehen hatte, steht noch bis 2014 unter Vertrag. Rafinha ist aber mit seiner Rolle als Ersatz für Kapitän Philipp Lahm nicht zufrieden. Deshalb wird schon länger über seinen Abschied am Saisonende spekuliert.

Nach der spektakulären Verpflichtung von Mario Götze basteln die Münchner weiter an ihrer Mannschaft der Zukunft. Zuletzt war schon über eine mögliche Vertragsverlängerung von Nationalspieler Toni Kroos bis 2018 berichtet worden.

Schon jetzt haben die Bayern ihre Leistungsträger fast alle langfristig gebunden. Bis 2015 laufen die Verträge von Ribéry und Kroos sowie Arjen Robben, Jerome Boateng, Thomas Müller und David Alaba. Torwart Manuel Neuer, Lahm, Luiz Gustavo, Dante, Mario Mandzukic, Mario Gomez und Bastian Schweinsteiger haben bis 2016 unterschrieben, Götze, Javi Martínez und Holger Badstuber gar bis 2017.

Als Zugang für 2013/14 unter dem neuen Trainer Pep Guardiola steht zudem Jan Kirchhoff vom FSV Mainz 05 fest (Vertrag bis 2016). Der Dortmunder Robert Lewandowski und Sebastian Rode (Frankfurt) sollen folgen.

Nach dem Transfer von Götze, Wunschspieler von Guardiola, gibt es zudem Spekulationen um die Zukunft von Gomez und Robben. Offen ist auch, ob die auslaufenden Verträge mit Daniel van Buyten (35) und Claudio Pizarro (34) verlängert werden.