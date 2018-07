Köln (SID) - Torwart Roman Weidenfeller hat seinen Vertrag bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund vorzeitig bis 2016 verlängert. Das teilten die Westfalen am Montag mit. Der ursprüngliche Kontrakt des 32-Jährigen beim Champions-League-Finalisten lief bis zum Ende der kommenden Saison. Weidenfeller steht seit 2002 in Dortmund zwischen den Pfosten.

"Wir sind sehr froh, dass Roman uns seine Zusage gegeben hat. Er ist ein außergewöhnlich starker Torhüter, der konstant Top-Leistungen zeigt und großen Anteil an den Deutschen Meisterschaften 2011 und 2012 sowie am Einzug ins Finale der Königsklasse in der laufenden Saison hatte", erklärte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc zur Einigung mit dem Schlussmann. Weidenfeller bekundete, "nie an einen Wechsel zu einem anderen Klub gedacht" zu haben.