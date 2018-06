Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber will nun doch Aufsichtsratsvorsitzender bei der Fluggesellschaft werden. Das teilte das Unternehmen am Abend in einer Pflichtmitteilung für die Börse mit.

