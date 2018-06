Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber will Medienberichten zufolge doch Aufsichtsratsvorsitzender bei der Fluggesellschaft werden.

Das berichten "Handelsblatt", "Spiegel Online" und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Unternehmenskreise. Die Lufthansa selbst wollte diese Berichte am Montagabend nicht kommentieren.

Der Aufsichtsrat wollte einen neuen Vorschlag noch am Montag erarbeiten und veröffentlichen. Am Vormittag hatte der 66-Jährige noch erklärt, dass er nach Kritik aus Aktionärskreisen für das Amt nicht zur Verfügung stehe. Die Hauptversammlung findet am Dienstag in Köln statt.