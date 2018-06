Der "Boss" ist wieder da: Zusammen mit seiner E-Street-Band gastiert Bruce Springsteen ("Born In The USA") im Frühsommer in Deutschland. Die Formation steht seit vier Jahrzehnten auf der Bühne und gilt als eine der besten Live-Bands. Los geht es am 26. Mai im Münchner Olympiastadion. Weitere Open-Airs sind in Hannover (28.) sowie im Juli in Mönchengladbach und Leipzig geplant. (http://dpaq.de/5NbVx)

