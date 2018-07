München (dpa) - Vor dem Oberlandesgericht München beginnt heute der Prozess um die Morde und Anschläge des "Nationalsozialistischen Untergrunds". Das Verfahren gilt als einer der bedeutendsten Strafprozesse der deutschen Geschichte. Die mutmaßliche Neonazi-Terroristin Beate Zschäpe ist als Mittäterin an sämtlichen Verbrechen des NSU angeklagt - darunter neun Morde an Geschäftsleuten türkischer und griechischer Herkunft, der Mord an einer Polizistin und zwei Sprengstoffanschläge. Außerdem stehen vier mutmaßliche Helfer der Gruppe vor Gericht.

Politiker besorgt über Sicherheit in Afghanistan

Berlin (dpa) - Politiker von Koalition und Opposition haben sich nach dem Tod eines deutschen Soldaten besorgt über die Sicherheit der Truppen in Afghanistan geäußert. Omid Nouripour von den Grünen rechnet mit wachsenden Gefahren für die Bundeswehr. Er bezeichnet den Abzug aus Afghanistan in der "Welt" als das schwierigste und gefährlichste, was die Bundeswehr je gemacht habe. CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe wendet sich gegen Veränderungen beim Afghanistan-Einsatz. Es bleibe richtig, die internationale Gemeinschaft und Afghanistan auch weiterhin zu unterstützen, sagt er.

UN-Generalsekretär Ban besorgt über Bombardements in Damaskus

New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat besorgt auf Berichte über israelische Luftangriffe auf Ziele in Syrien reagiert. "Die Vereinten Nationen kennen keine Einzelheiten der berichteten Ereignisse und können auch nicht unabhängig überprüfen, was passiert ist", sagte Ban in New York. Er rief alle Seiten zu höchstmöglicher Ruhe und Zurückhaltung auf, um eine weiter Eskalation zu verhindern.

Israelische Kampfflugzeuge hatten nach Medienberichten heute ein militärisches Entwicklungszentrum in der syrischen Hauptstadt Damaskus angegriffen.

"Null Toleranz": Orban will Sorge wegen Antisemitismus zerstreuen

Budapest (dpa) - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat die Besorgnis der jüdischen Weltöffentlichkeit wegen des zunehmenden Antisemitismus in seinem Land zu zerstreuen versucht. Aus moralischer Verpflichtung heraus habe seine Regierung null Toleranz gegenüber dem Antisemitismus verkündet, sagte Orban vor dem Plenum des Jüdischen Weltkongresses. Der Dachverband der jüdischen Organisationen außerhalb Israels will mit der Abhaltung seines 14. Plenums in Budapest ein Zeichen gegen den wachsenden Judenhass in Ungarn setzen.

Sozialdemokraten abgestürzt: Konservative siegen in Salzburg

Wien (dpa) - Das österreichische Bundesland Salzburg wird künftig von einem konservativen Ministerpräsidenten geführt. Die ÖVP musste bei der Wahl nach dem vorläufigen Endergebnis zwar einen Verlust von 7,5 Prozentpunkten verschmerzen, wurde aber mit 29 Prozent stärkste Kraft. Die bisher regierende SPÖ stürzte um 15,6 Punkte auf den historischen Tiefstand von 23,8 Prozent ab. Ein Skandal um möglicherweise Hunderte Millionen Euro verspekulierter Steuergelder hatte die große Koalition brechen lassen.

Koalition gewinnt Wahl in Malaysia mit schwächstem Ergebnis

Kuala Lumpur (dpa) - Allen Unkenrufen zum Trotz hat die Regierungskoalition in Malaysia die Parlamentswahl deutlich gewonnen. Sie erreichte 133 Sitze, das Oppositionsbündnis 89, wie die Wahlkommission in der Nacht mitteilte. Es war das schwächste Ergebnis in der Geschichte der seit 56 Jahren regierenden Koalition. Sie verlor sieben Sitze. Die letzte Umfrage in dem mehrheitlich muslimischen Land hatte der Opposition sogar Siegeschancen eingeräumt. Die spannendste Wahl seit der Unabhängigkeit 1957 brachte eine Rekordwahlbeteiligung von gut 80 Prozent.