München (dpa) - Unter starken Sicherheitsvorkehrungen beginnt heute, anderthalb Jahre nach Auffliegen der rechtsextremen Terrorzelle NSU, die juristische Aufarbeitung der Verbrechensserie. Vor dem Oberlandesgericht München müssen sich die mutmaßliche Neonazi-Terroristin Beate Zschäpe sowie vier mögliche Helfer verantworten. Zschäpe wird Mittäterschaft an allen Verbrechen der rechtsextremen Terrorgruppe zur Last gelegt- darunter neun Morde an Geschäftsleuten türkischer und griechischer Herkunft, der Mord an einer Polizistin und zwei Sprengstoffanschläge.

