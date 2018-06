München (dpa) - Vor dem Oberlandesgericht München beginnt heute der Prozess um die Morde und Anschläge des "Nationalsozialistischen Untergrunds". Das Verfahren gilt als einer der bedeutendsten Strafprozesse der deutschen Geschichte. Die mutmaßliche Neonazi-Terroristin Beate Zschäpe ist als Mittäterin an sämtlichen Verbrechen des NSU angeklagt - darunter neun Morde an Geschäftsleuten türkischer und griechischer Herkunft, der Mord an einer Polizistin und zwei Sprengstoffanschläge. Außerdem stehen vier mutmaßliche Helfer der Gruppe vor Gericht.

