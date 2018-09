Arusha (AFP) Ein tödlicher Anschlag auf eine vollbesetzte Kirche in Tansania hat Angst vor einer Eskalation religiös bedingter Gewalt geschürt. Präsident Jakaya Kikwete bezeichnete am Montag die Explosion, bei der am Vortag zwei Menschen getötet und mehr als 60 weitere verletzt worden waren, als "Terrorakt". Die Behörden meldeten die Festnahme von sechs Verdächtigen, von denen vier am Samstag aus Saudi-Arabien in das westafrikanische Land eingereist seien.

