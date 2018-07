Vatikanstadt (AFP) Bei einer traditionellen Zeremonie im Vatikan sind am Montag 35 Schweizer Garden vereidigt worden. Die neuen Mitglieder der Leibwache des Papstes, die zu dem Anlass in ihren traditionellen gestreiften Uniformen gekleidet waren, legten den Eid am Abend in Gegenwart des Schweizer Präsidenten Ueli Maurer ab. Papst Franziskus ließ sich bei der Zeremonie im Damasus-Hof des apostolischen Palastes durch den Staatssekretär, Erzbischof Angelo Becciu, vertreten.

