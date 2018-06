Frankfurt/Main (dpa) - Die Rekordjagd des Dax hält an: Der wichtigste deutsche Börsenindex ist auf den höchsten Stand seiner fast 25-jährigen Geschichte geklettert. Am späten Vormittag übersprang der Leitindex, der die Kursentwicklung der 30 wichtigsten deutschen Aktienwerte abbildet, die bisherige Rekordmarke von 8151 Punkten und stieg weiter. Den bisherigen Höchststand hatte er im Handelsverlauf des 13. Juli 2007 erreicht. Zeitweise rückte der deutsche Leitindex sogar bis knapp unter 8200 Punkte vor. Am Nachmittag schließlich stand er bei 8185 Punkten.

