Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat Frankreich erneut zu weitreichenden Reformen aufgerufen, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. "Das ist auch für die gesamte EU wichtig, weil Frankreich ein Kernland der Eurozone ist", sagte EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn am Dienstag in Brüssel auf einer Konferenz zur Zukunft der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Frankreich habe in den vergangenen zehn Jahren an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt und müsse dies nun durch Reformen wieder wett machen, mahnte Rehn.

