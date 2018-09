Brüssel (AFP) Im Finanzstreit mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist ein Teil der EU-Beamten in den Streik getreten: Die Angestellten des EU-Rates waren am Dienstag dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Die Beamten der Institution protestieren gegen Sparforderungen der Mitgliedstaaten, durch die sie einen Verlust ihrer Kaufkraft von fast 60 Prozent innerhalb der nächsten 15 Jahre befürchten. "Das kann keine Verhandlungsbasis sein", heißt es in dem Streikaufruf.

