Brüssel (AFP) Die Europäische Kommission hat die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, im Kampf gegen Steuerhinterhinterziehung den Worten Taten folgen zu lassen. "Wir haben in den vergangenen Wochen viele ambitionierte Ankündigungen gehört", sagte EU-Steuerkommissar Algirdas Semeta am Dienstag vor Abgeordneten des Europaparlaments in Brüssel. "Die EU-Finanzminister werden bald die Möglichkeit haben, diesen Worten Taten folgen zu lassen - und es gibt keine Entschuldigung, dies nicht zu tun." Semeta bezog sich in seinen Äußerungen auf ein Treffen der Finanzminister am kommenden Dienstag.

