Rostock (Deutschland) (AFP) Mit einer großangelegten Razzia ist die Polizei gegen gewaltbereite Fußballfans insbesondere des FC Hansa Rostock vorgegangen. Wie die Bundespolizei am Dienstag in Rostock mitteilte, wurden in vier Bundesländern 43 Wohnungen durchsucht. 450 Beamte waren demnach vor allem in Rostock und anderen Orten Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt. Aber auch in Hamburg, Brandenburg und Berlin wurden in jeweils drei Wohnungen Handys, Computer, illegale Pyrotechnik und Kleidungsstücke beschlagnahmt, die sich zum Vermummen eignen.

