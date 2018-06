Berlin (AFP) Nach dem Aufschub aus Brüssel will Paris seine Sparanstrengungen drosseln. "Wir wollen keine Überanpassung für unser Land, wir wollen keine Austerität über das Notwendige hinaus", sagte Frankreichs Finanzminister Pierre Moscovici nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Wolfgang Schäuble (CDU) am Dienstag in Berlin. Schäuble betonte zwar, Wachstum gebe es nur mit "soliden Finanzen", bekräftigte aber seine Unterstützung für die Streckung der französischen Defizitziele.

