Buffalo (SID) - Die Buffalo Sabres um die deutschen Eishockey-Legionäre Christian Ehrhoff und Alexander Sulzer haben Ron Rolston zum Cheftrainer befördert. Das teilte Buffalos General Manager Darcy Regier am Dienstag mit. Nach der Entlassung von Coach Lindy Ruff war Rolston bereits seit Februar als Interimstrainer des Klubs aus der nordamerikanischen Profiliga NHL beschäftigt. Der 46 Jahre alte Amerikaner, der mit Buffalo den Einzug in die Play-offs verpasst hatte, ist der 16. Coach in der Franchise-Geschichte der Sabres.