Helsinki (SID) - Rekordweltmeister Russland hat seine WM-Siegesserie fortgesetzt. Der Titelverteidiger bezwang bei der Weltmeisterschaft in Schweden und Finnland auch die USA mit 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) und feierte den 13. Dreier in Folge. Den Amerikanern reichten auch zwei Tore von Paul Stastny, der während des NHL-Lockouts beim EHC München unter Bundestrainer Pat Cortina gespielt hatte, nicht. Die Sbornaja, die zuletzt im kleinen Finale 2011 verlor, führt die Vorrundengruppe B in Helsinki mit der Maximalausbeute von neun Punkten an.

Sieben Zähler hat als Tabellenzweiter der Gruppe A Olympiasieger Kanada nach dem mühelosen 7:1 (4:0, 1:1, 2:0) gegen Norwegen auf dem Konto. Die ersten Zähler im Kampf um den Klassenerhalt fuhr Aufsteiger Österreich ein. Das Team von Trainer Manny Viveiros besiegte Lettland mit 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) und tankte rechtzeitig vor dem Duell mit der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch (15.15 Uhr/Sport1) Selbstvertrauen.

"Wir sind trotzdem klarer Außenseiter", sagte NHL-Star Thomas Vanek, "die Deutschen spielen zurzeit super Eishockey." Der 29-Jährige, der zusammen mit DEB-Kapitän Christian Ehrhoff bei den Buffalo Sabres spielt, ist mit dem Turnierverlauf bisher zufrieden: "Als Wiederaufsteiger aus der B-Gruppe haben wir bis jetzt unsere Rolle ganz gut gespielt."

Mitaufsteiger Slowenien hatte dagegen Pech. Trotz zweimaliger Führung durch den Kölner Rok Ticar gab es in der Gruppe A in Stockholm gegen Dänemark eine 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung. Morten Green traf nach 113 Sekunden in der Overtime.

In Helsinki drehte Stastny mit zwei Toren innerhalb von zweieinhalb Minuten (11. und 14.) den Rückstand durch Anton Below (6.) in eine 2:1-Führung für die USA um. NHL-Star Ilja Kowaltschuk glich in einem hochklassigen Spiel mit seinem fünften Turniertor aus (15.). Auch auf Matt Hunwicks Treffer (28.) fanden die Russen, die am Sonntag die DEB-Auswahl mit 4:1 besiegt hatten, durch Alexej Tereschtschenko eine Antwort (32.). Jewgeni Medwedew (54.) und Alexander Radulow (56.) sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung.

Zuvor hatten in einem phasenweise erschreckend schwachen Spiel Florian Iberer (14.), der Ex-Kölner André Lakos (18.), Vanek (24.), Mario Altmann (27.), Michael Raffl (50.) und Daniel Oberkofler (57.) die Tore für die Österreicher erzielt. Für die spielerisch überlegenen Balten trafen Armands Berzins (4.), Agris Saviels (39.) und Lauris Darzins (41.). Vor allem dem schwachen lettischen Torhüter Edgars Masalskis, der bei drei Weitschüssen patzte, hatten Vanek und Co. ihren ersten WM-Sieg zu verdanken.