Paris (AFP) Die Extremistengruppe Al-Kaida im Islamischen Maghreb (Aqmi) hat zu Angriffen auf französische Ziele in aller Welt aufgerufen. In einem am Dienstag ins Internet gestellten Video sagt ein Aqmi-Anführer, Abou Obeida Youssef Al-Annabi, mit Blick auf den französischen Militäreinsatz in Mali, Frankreich führe einen "Kreuzzug gegen die Muslime" und halte ein "Land des Islam" besetzt. Er rufe alle Muslime zur "Mobilisierung" und zum "Dschihad" auf. "Französische Interessen" seien seit dem ersten Tag des Mali-Einsatzes ein "legitimes Ziel" für Angriffe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.